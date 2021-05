Fiorentina-Lazio, match valido per la 35esima giornata di Serie A andato in scena al Franchi, si è concluso col punteggio di 2-0 in favore dei Viola. E’ stata una partita vivace e sempre in bilico: nel primo tempo Vlahovic timbra il 20° gol in Serie A su comodo assist di Biraghi. La Lazio ci prova in tutti i modi dominando il possesso palla, ma nella ripresa Vlahovic mette in cassaforte con un’incornata da vero bomber. Iachini blinda così la salvezza dei Viola, mentre Inzaghi comincia a preoccuparsi: la qualificazione in Champions non è impossibile, ma d’ora in poi sarà vietato sbagliare.

Classifiche e risultati

Serie A Fiorentina-Lazio: probabili formazioni e statistiche IERI A 09:14

Tabellino

FIORENTINA-LAZIO 2-0

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli (90’ Quarta), Pulgar, Bonaventura (73’ Amrabat), Biraghi; Ribery (85’ Kouamé), Vlahovic. All. Iachini.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu (74’ Muriqi); Lazzari (63’ Luiz Felipe), Milinkovic-Savic, Leiva (63’ Cataldi), Luis Alberto (74’ Akpa Akpro), Lulic (64’ Pereira); Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Fabio Maresca.

Gol: 32’, 89’ Vlahovic (F)

Assist: Biraghi (F), Pulgar (F)

Ammoniti: Venuti (F), Acerbi (L), Vlahovic (F), Pezzella (F), Leiva (L), Radu (L), Luiz Felipe (L), Pereira (L), Caceres (F), Akpa Akpro (L)

Espulsi: Pereira (L)

Vlahovic e Marusic a contrasto in Fiorentina-Lazio Credit Foto Getty Images

La cronaca in 7 momenti chiave

4’ - BONAVENTURA SFIORA IL GOL! Ottima idea di Ribery, che serve un cross chirurgico sulla testa di Bonaventura; tutto solo, sfiora solamente il pallone che si perde sul fondo.

11’ - MIRACOLO DI DRAGOWSKI! Splendida sponda di Milinkovic-Savic per Correa, che solo in area di rigore si vede negare il tiro a botta sicura da un ottimo Dragowski!

23’ - RADU CI PROVA DI TESTA! Da corner, sorprende la difesa viola sul primo palo, ma il suo stacco finisce alto sopra la traversa.

32’ - GOL! 1-0 FIORENTINA COL SOLITO VLAHOVIC! Tap-in vincente a pochi metri dalla porta, su passaggio intelligente di Biraghi.

40’ - PULGAR FA IL FILO AL PALO! Piattone deciso sullo scarico di Ribery. Reina osserva immobile la palla sfilare vicino al palo.

62’ - PEZZELLA BATTE UN COLPO! Terzo tempo magistrale su cross di Biraghi da calcio piazzato, la conclusione fa il filo al palo.

89’ - GOL! 2-0 FIORENTINA! DOPPIETTA DI VLAHOVIC! Incornata vincente sul corner battuto da PULGAR.

MVP

Dusan VLAHOVIC: E’ la sua notte. Due gol di rapina nel cuore dell’area di rigore su assist puntuali di Biraghi e Pulgar. 21 centri in Serie A, e un futuro assicurato tra le fila delle big. A Vlahovic piace bruciare le tappe.

Il momento social

La statistica chiave

Dusan Vlahovic diventa il quarto giocatore straniero della Fiorentina a segnare almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A, dopo Gabriel Batistuta, Kurt Roland Hamrin e Pedro Petrone.

Fantacalcio

PROMOSSO - Bartlomiej DRAGOWSKI: strepitoso in più di un’occasione, specie sul colpo a botta sicura di Correa. Il clean sheet è soprattutto merito suo.

BOCCIATO - Luis ALBERTO: partita in sordina, si perde nelle retrovie in fase di impostazione.

Fantacalcio: i consigli per la 35a giornata di Serie A

Serie A Bologna-Fiorentina 3-3, le pagelle: Palacio e Vignato show 02/05/2021 A 15:29