Fiorentina-Napoli, match valido per la 37esima giornata di Serie A, andato in scena al Franchi, si è concluso col punteggio di 0-2 in favore dei partenopei . Continua la corsa del Napoli verso la Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni (da segnalare solo una traversa su punizione di Insigne), nel secondo tempo un’ingenuità di Milenkovic consente a Insigne di segnare sulla ribattuta di Terracciano dal dischetto. A sigillare il risultato è un autogol di Venuti, che sporca la conclusione di Zielinski, indirizzata all’angolino. Risultato pesantissimo in chiave europea per i partenopei, che salgono a 76 punti e rimangono padroni del proprio destino. Scavalcata la Juventus , a una gara dal termine. Ora Insigne e compagni attendono la partita di stasera del Milan, che sfiderà il Cagliari. Partita d'onore per la Fiorentina di Iachini, che conferma comunque il buon momento di forma correndo per 90' e non arrendendosi mai, nonostante la precaria situazione societaria e la salvezza già conquistata.