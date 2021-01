La Fiorentina lascia Roma con l'amaro in bocca. Nonostante una prestazione non sufficiente, la squadra di Prandelli aveva aggiustato la partita con il gol di Vlahovic, ma mancava ormai troppo tempo per centrare il clamoroso pareggio contro la Lazio. Oltre alla sconfitta dell'Olimpico, però, la Viola deve fare i conti con l'infortunio di Franck Ribéry che ha dovuto lasciare il campo al 38', poi sostituito da Eysseric. Per ora si parla di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro, ma il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni per capire la reale entità dell'infortunio.