La Roma riparte. La formazione di Fonseca si lascia alle spalle il bruciante ko interno contro il Milan ed espugna il Franchi in una partita dalle mille emozioni. Il 2-1 finale a favore dei giallorossi è determinato da un gol in extremis di Amadou Diawara, l'ex "dimenticato" del centrocampo, decisivo su assist di Karsdorp a un minuto dalla fine. In precedenza aveva fatto tutto Spinazzola: gol al volo su lancio di Mancini e poi goffo autogol per tentare di liberare un centro di Biraghi. Gara complessivamente equilibrata, tra un primo tempo poco entusiasmante, una ripresa piena di colpi di scena e i cambi forzati per infortunio di Igor, Castrovilli e Veretout. Alla fine ad avere la meglio è la Roma, che rilancia la propria candidatura al quarto posto. Tra polemiche e infortuni, i giallorossi sono sempre lì.