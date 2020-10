Non può dirsi ‘guarita’, ma quanto meno torna ai 3 punti la Fiorentina, che grazie a una doppietta di Castrovilli e un gol di Milenkovic supera per 3-2 l’Udinese di Gotti. La Viola infatti non vinceva dalla prima giornata, ma anche oggi nonostante il doppio vantaggio costruito in due occasioni – 2-0 prima e 3-1 poi – non è riuscita a chiudere in tranquillità la sua partita. Complice qualche distrazione nel finale e un gioco che, al di là del risultato positivo odierno, continua a non convincere a pieno. E’ bastata così la reazione di un’Udinese modesta, per tirare fuori i soliti limiti della squadra di Iachini. Il tecnico della Viola però, che in casa sotto la sua gestione raccoglie oggi quella che è soltanto la quinta vittoria su 13 partite casalinghe, per una settimana prova a mettere a tacere le voci su un futuro che resta nebuloso. Insomma, un’Asprina per la Fiorentina, che dimentica qualche malanno e torna a far punti. Per darla davvero guarita però toccherà attendere qualche test più provante.