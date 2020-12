Calcio

Serie A Fonseca: "I portieri non sono all'altezza? Alla Roma sbagliamo tutti, io per primo"

SERIE A - Il tecnico della Roma non ci sta di fronte alle polemiche sui portieri giallorossi, da Mirante a Calafiori, apparsi non all'altezza delle aspettative per alcuni colleghi. In conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Cagliari, il portoghese chiarisce come funziona alla Roma l'attribuzione delle responsabilità.

