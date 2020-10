Un buon pareggio, ma si poteva fare di più: il sorriso a metà di Paulo Fonseca al termine del pirotecnico 3-3 maturato a San Siro contro il Milan . Nell'immediato post partita, infatti, l'allenatore portoghese non si è nascosto:

"Non è quello che volevo prima della partita, volevo vincere. Ma dopo ciò che è successo nella partita è un risultato positivo"

Non poteva mancare un passaggio sulle decisioni arbitrarli, in particolare sui due rigori dubbi concessi da Giacomelli. Il tecnico giallorosso non si è voluto sbilanciare: