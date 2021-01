Una disfatta, una partita da dimenticare al più presto per ripartire nella rincorsa alle zone altissime della classifica. Dopo il 3-0 subito nel derby contro la Lazio, il tecnico della Roma Paulo Fonseca non può certo essere soddisfatto. Una prestazione opaca dei suoi, apparsi in grossa difficoltà nel contenere le sfuriate offensive della Lazio. L'allenatore giallorosso, comunque, non condanna la prestazione dei suoi: