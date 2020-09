"Un caso come quello riguardante il Genoa è grave e, finora, non si era mai verificato in Serie A alla ripresa dopo il lockdown. Non so se, dopo l'estate, ci sia stato o meno un calo dell'attenzione". Tra l'incubo del Covid-19 ripiombato anche nel mondo del calcio con i fatti riguardanti il Genoa e l'analisi del recupero della prima giornata contro la Lazio, nella sfida prevista mercoledì 30 settembre all'Olimpico alle 20,45. La vicenda riguardante il Grifone, ex storica squadra guidata proprio da "Gasp", fa tornare indietro i giorni, le settimane, i mesi del calendario, quando anche il tecnico piemontese ha provato sulla propria pelle il coronavirus: "Certo, la situazione non è come quella vissuta a marzo a Bergamo, ma l'aumento di casi è preoccupante. Ed è strano, dal momento che, nelle giornate conclusive del campionato 2019-2020 non si erano praticamente registrati contagi. Napoli? Credo di poter dire che il virus non si trasmette tra avversari, ma negli ambienti chiusi, magari all'interno degli spogliatoi. All'Atalanta, tutti noi siamo costantemente monitorati".