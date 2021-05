Sky Sport dopo la pirotecnica vittoria Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni didopo la pirotecnica vittoria per 5-2 con il Parma , al Tardini:

"Ho un contratto lunghissimo con l’Atalanta, ma tanto tutti i giorni vengono fuori contatti. Se qualcuno vuole parlare con me gli dico di ripassare a fine campionato".

"Se vinciamo la Coppa Italia siamo favoriti per lo scudetto? No, è difficile per una società come l'Atalanta. Le indicazioni dei campionati sono sempre quelle, c'è una disparità economica elevata. L'obiettivo dell'Atalanta è sempre quello di migliorare. Con questi meccanismi non potrà mai partire per vincere il campionato".

