Col brivido, con un pizzico di inutile sofferenza, con la solita girandola di gol ed emozioni, l'Atalanta ce l'ha fatta di nuovo: per il terzo anno consecutivo, la Dea è ai gironi di Champions League. Un risultato ancora una volta storico, un tempo inimmaginabile diventato oggi dolcissima realtà. Contro un Genoa pieno zeppo di seconde linee e giovani, finisce 4-3 per gli uomini di Gasperini. Un primo tempo straripante , chiuso in vantaggio di tre reti grazie a Zapata, Malinovskyi e Gosens, e una ripresa in cui accade di tutto: accorcia Shomurodov, Pasalic firma l'1-4, ma Pandev su rigore e ancora Shomurodov incendiano il finale. Alla fine, però, a imporsi è l'Atalanta. Che ora può pensare alla finale di Coppa Italia contro la Juventus e intanto si gode il vantaggio in classifica sul quinto posto della stessa Juve, +6, imprendibile grazie agli scontri diretti favorevoli. A Bergamo, in attesa di mercoledì, si fa di nuovo festa.