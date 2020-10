Non ha certo nascosto la criticità della situazione il presidente rossoblu Enrico Preziosi , intervenuto a Radio Kiss Kiss e chiaro nel definire la situazione critica in casa rossoblu. Nelle ultime ore è arrivata anche l'ufficialità del rinvio della sfida tra Genoa e Torino , originariamente in programma sabato 3 ottobre alle 18.00. Il numero 1 del grifone ha commentato così:

"Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l’aria che c’è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano"