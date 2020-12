Non senza soffrire, ma alla fine è arrivata per Pirlo la seconda vittoria consecutiva in Serie A. La Juventus passa sul campo del Genoa per 3-1 grazie alla prima rete in campionato di Dybala e al consueto sigillo di Ronaldo, freddissimo nelle due occasioni concesse dagli undici metri. I bianconeri tengono dunque il ritmo di tutte quelle davanti – Sassuolo, Napoli, e Inter – così come di quelle immediatamente dietro – Roma, Atalanta e Verona, che avevano tutte trovato i tre punti prima della discesa in campo dei bianconeri. Certo, per Pirlo, ci sono anche delle interessanti note a margine. Dalla fatica nei primi 45 minuti a creare una singola occasione da rete alla più generale dipendenza di una giocata che parta dai piedi dell’uomo più in forma del momento – Juan Cuadrado – o dal solito Cristiano. Insomma, non è tutto oro quel che luccica per i bianconeri, che nascondo sotto il tappeto qualche problemuccio ancora piuttosto evidente e che l’organizzazione difensiva del Genoa di Maran, a differenza dell’allegro ‘liberi tutti’ del Barcellona di Koeman, aveva ben messo in mostra. In settimana, l’Atalanta di Gasperini, sarà un test senza dubbio interessante.