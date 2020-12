Dopo il successo di Barcellona in Champions League, la Juventus di Andrea Pirlo punta a tenere il passo delle grandi in campionato. Con la vittoria del Napoli, infatti, serve una vittoria per restare al terzo posto della classifica e avvicinarsi al Milan capolista. Dybala torna titolare e si affianca a Cristiano Ronaldo in sostituzione di Morata, alle loro spalle c'è Rabiot.