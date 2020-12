Dopo la vittoria in Champions contro il Barcellona , la Juventus riparte anche in campionato con un successo per 3-1 sul Genoa . Un'affermazione importante, perché permette ai bianconeri di non perdere punti rispetto alle contendenti per il titolo. Doppietta di Cristiano Ronaldo, ma il protagonista del giorno è Paulo Dybala che è finalmente tornato al gol . Grande gioia soprattutto per Pirlo che ora si aspetta il salto di qualità dall'argentino.

Stiamo migliorando di partita in partita, questo modo di giocare ci consente di essere sempre aggressivi e quando riconquisti palla in quella posizione fai anche meno fatica. Questo deve essere l'atteggiamento in tutte le partite, non soltanto in quelle importanti. Non abbiamo un regista classico, ma abbiamo giocatori che lo possono fare molto bene. In certe situazioni giochiamo con due, altre volte ne abbassiamo uno più vicino alla linea dei difensori. Oggi Bentancur ha fatto bene in entrambe le fasi, dobbiamo continuare in questo modo. E McKennie? Abbiamo sfruttato le sue caratteristiche, che sono da invasore, specie quando gioca Paulo che si defila un po'. Ci serviva uno che attaccasse la profondità e in questo è molto bravo