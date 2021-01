È pur sempre lunedì. Si sarà detto questo Federico Marchetti quando ha scoperto che la sua Ferrari è stata distrutte in un incidente. Il portiere del Genoa l'aveva lasciato in un autolavaggio della città, ma l'addetto che gliela stava riportando presso il centro di allenamento “Signorini” è stato coinvolto in un incidente. Lui sta bene, non la Ferrari del giocatore rossoblu che è completamente distrutta. Toccherà all'assicurazione rimettere a posto tutto.