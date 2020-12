Rallenta ancora ma non perde la testa della classifica il Milan, che a Genova contro il Genoa non va però oltre il 2-2. Privo di tanti titolari – tra cui anche Theo Hernandez, oltre ai soliti Ibra e Kjaer – il Milan si aggrappa comunque al consueto orgoglio messo in mostra in stagione. Due volte sotto per via della serata di grazia di Mattia Destro – doppietta per lui, non ne faceva una dal 2017 – i rossoneri trovano un pari per certi versi insperato grazie al gol degli insospettabili Calabria prima e di Kalulu poi a 10 minuti dalla fine. Una partita in grado di fare sia morale che ulteriore gruppo per Pioli; e probabilmente ancor più indicativa della rimonta di domenica sera col Parma, dove i rossoneri erano stati più che altro fortunati. Qui il Milan invece dimostra di avere 9 vite. I rossoneri conservano così l'imbattibilità in Serie A (24 partite senza ko, l'ultima proprio contro il Genoa nella scorsa stagione - era l'8 marzo) e insieme a quella anche il primo posto in classifica a quota 29 punti; uno solo in più rispetto all’Inter vittoriosa col Napoli.