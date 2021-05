Il Sassuolo espugna il "Luigi Ferraris" e supera 1-2 il Genoa, portandosi a 56 punti in classifica. Settimo posto, almeno momentaneamente: grazie alla nona vittiria in trasferta, il team di De Zerbi supera a 56 punti la Roma. Raspadori al 14', Berardi al 66' su regalone di Masiello. A nulla serve, per i rossoblù, l'eurogol di Zappaccosta all'85'.

Il tabellino

GENOA-SASSUOLO 1-2

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione (46' Shomurodov), Behrami (68' Cassata), Badelj, Zajc (75' Pjaca), Zappacosta; Pandev (68' Rovella), Destro (68' Scamacca). All.: Ballardini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Maxime Lopez, Locatelli (81' Bourabia); Berardi (81' Caputo), Traoré (72' Haraslin), Djuricic (58' Defrel); Raspadori (71' Obiang). All.: De Zerbi.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno.

Gol: 14' Raspadori (S), 66' Berardi (S), 85' Zappacosta (G).

Assist: Traoré (S, 0-1), Pjaca (G, 1-2).

Note - Recupero: 3+4. Ammoniti: Zappacosta, Cassata.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

4' - RISCHIO AUTOGOL PER IL GENOA! Ottima palla bassa di Berardi dalla destra con Zapata che, in scivolata, anticipa Raspadori impegnando però il suo portiere Perin a una difficile parata!

10' - ZAPATA DA FUORI DI MEZZO ESTERNO! Tiro ad effetto e dalla traiettoria beffarda: Consigli in calcio d'angolo!

14' - GOL DEL SASSUOLO CON RASPADORI! Filtrante centrale di Traoré per il centravanti dell'Under 21 italiana che, a tu per tu con Perin, apre il piatto destro e realizza: 0-1!

Genoa-Sassuolo, Serie A 2020-2021: Giacomo Raspadori festeggiato da Hamed Junior Traoré (Getty Images) Credit Foto Getty Images

27' - GOL ANNULLATO AL GENOA CON ZAJC! Il Sassuolo perde palla con Locatelli su pressione di Destro, Pandev chiude il triangolo sulla mancina con l'ex Bologna, il cui cross al centro viene corretto in rete dal tuffo di testa dello sloveno. Dopo il VAR-check, tuttavia, rete annullata per un braccio largo a inizio azione di Destro proprio su Locatelli.

51' - RASPADORI IN CONTROPIEDE TUTTO SOLO A TU PER TU CON PERIN! Grandissimo intervento, in uscita, da parte del portiere del Genoa: che tempismo!

53' - TRAVERSA DI GOLDANIGA! Colpo di testa ravvicinato su cross dalla babandierina: palla che sbatte sul legno più alto, poi nessuno arriva al tap in. Genoa vicinissimo al pareggio!

66' - GOL DEL SASSUOLO CON BERARDI! Ma che ingenutà di Masiello, che alza un campanile all'indietro, buono a innescare il diagonale vincente del numero 25 dei neroverdi: 0-2!

85' - GOL DEL GENOA CON ZAPPACOSTA! Fendente all'angolino sull'appoggio di Pjaca, che a sua volta aveva ricevuto dal cross di Cassata: 1-2!

90' - ANCORA ZAPPACOSTA! Tiro in fotocopia rispetto al gol: palla sul primo palo e fuori di pochissimo dalla distanza!

MVP

Raspadori. Facilità di controllo e di conclusione da autentico veterano. Il nazionale Under 21 continua a crescere: splendido lavoro da "falso nuevo" che manda in ambasce l'intera difesa genoana.

Fantacalcio

PROMOSSO - Zappacosta. Conferma il suo momento di forma straripante con l'Eurogol con cui riapre il match al minuto 85'. Al 90', su gesto tecnico in fotocopia, sfiora assirittura il 2-2.

BOCCIATO - Masiello. Incredibile il campanile alzato all'indietro con cui regala il gol di Berardi per lo 0-2 che, di fatto, taglia le gambe al Genoa.

