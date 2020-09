Le 14 positività del Genoa spaventano la Serie A . Se a livello internazionale è stato fissato un tetto di 13 positività di squadra contemporanee (si parla di squadra) per rinviare una partita, non c'è una regola precisa per quanto riguarda la Serie A. Il Genoa si ritrova a questo punto senza 11 giocatori oltre a Perin e Schöne che erano risultati positivi già prima della trasferta di Napoli. A questo punto è a serio rischio la sfida contro il Torino di sabato 3 ottobre ( alle 18 al Ferraris ), anche perché Rolando Maran si ritrova con più di metà squadra in isolamento... Cosa accadrà?

Tamponi a tappeto non solo per il resto della rosa del Genoa, ma anche in casa Napoli visto che l'ultima avversaria del Grifone è stata proprio la squadra di Gattuso. E tra i giocatori ci sono stati diversi battibecchi ravvicinati durante la partita del San Paolo...

Non è la prima volta che ci sono diversi contagi nella stessa squadra. È successo proprio ad inizio stagione al PSG che si è ritrovato a giocare la sua prima partita di campionato, contro il Lens, con diverse defezioni, finendo per perdere 1-0. Tuchel non aveva a disposizione Mbappé, Neymar, Icardi, Di Maria, Marquinhos, Keylor Navas e Paredes, che si erano contagiati dopo una crociera fatta dopo la finale di Champions. Nel mese di giugno - questo è il caso più clamoroso - il Rostov perse 10-1 contro il Sochi in una gara del campionato russo. Il Rostov aveva tutta la squadra in quarantena e fu costretto a far scendere in campo la formazione Under 18. C'è anche il precedente del Flamengo che pareggiò contro il Palmeiras dopo aver schierato la squadra Under 20.