Era la decisione più attesa e finalmente è arrivata: Genoa-Torino, match in programma sabato alle 18 non si disputerà. Secondo quanto riporta Sky Sport, il Consiglio di Lega riunitosi oggi ha deciso che non ci sono le condizioni perché il match possa essere disputato in seguito alla positività confermata di 15 elementi del Genoa.

Richiesta di rinvio, solo una volta

La regola adottata prevede che ogni club che patisce il contagio di 10 o più giocatori avrà nel corso della stagione una sola volta la facoltà di chiedere il posticipo della partita. Nelle altre situazioni non potendo andare in campo subirà lo 0-3 a tavolino. La medesima norma si applicherà in Coppa Italia ma non nelle sfide di semifinale o finale (non ci sarebbero più date disponibili per il recupero).

Cairo: "Regola chiara per tutta la stagione"

Urbano Cairo, presidente del Torino, è intervenuto a Sky Sport24, commentando il rinvio di Genoa-Torino.

"La cosa secondo me importante è che andava stabilita una regola, come ha fatto la Uefa tempo fa stabilendo quando si gioca e quando non si gioca. La Liga ad esempio ha adottato quella regola e l’ha fatto tempo fa. Noi siamo molto in ritardo e questo è un peccato"

La regola UEFA

Se un gruppo di giocatori viene messo in quarantena obbligatoria o in autoisolamento per decisione di un’autorità nazionale/locale competente, la partita verrà disputata come previsto purché la squadra abbia almeno 13 giocatori disponibili (di cui almeno un portiere), indipendentemente da quanto disposto da altri articoli del regolamento della competizione (compresa la scadenza per la comunicazione della lista dei giocatori) e purché tutti i giocatori siano idonei a rappresentare l’Under 21 o la nazionale pertinente secondo il regolamento FIFA in vigore e che siano risultati negativi ai test, come richiesto dal Protocollo UEFA.

