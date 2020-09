Le 14 positività del Genoa hanno messo in subbuglio tutta la Serie A. Non solo lo spettro del possibile rinvio di Genoa-Torino (prevista inizialmente per sabato 3 ottobre alle 18), ma anche il Napoli è in allerta perché è stata l'ultima squadra ad affrontare i rossoblu. Ora tamponi a tappeto per la squadra di Gennaro Gattuso che domenica affronterà la Juventus (domenica 4 ottobre alle 20.45).

Genoa-Torino verso il rinvio

Serie A Covid Genoa, l'esperto: "Gli esami vanno confermati" 9 ORE FA

Prima Perin e Schöne, poi altri 9 giocatori positivi al covid. In casa Genoa è una vera e propria emergenza, anche perché sono in corso altri tamponi per capire se possono esserci altri contagiati. Di questo passo sarà davvero dura per Rolando Maran schierare un XI per la sfida contro il Torino di sabato prossimo. Intanto, sono stati sospesi gli allenamenti vista la situazione epidemiologica all'interno del gruppo squadra.

Dico con certezza che quelli saliti sull'aereo per Napoli erano tutti risultati negativi ai tamponi, abbiamo ritardato la partenza proprio per quel motivo. Abbiamo sempre rispettato i dettami della Asl. Abbiamo avvisato subito la Lega Calcio e la FIGC, non abbiamo fatto alcuna richiesta ma ci aspettiamo una decisione coerente col momento, nell'interesse di tutti. Oggi non possiamo allenarci, probabilmente non potremo farlo neanche nei prossimi giorni. Affrontare una gara in queste condizioni mi sembra difficile, ma aspettiamo quello che ci diranno la Lega Serie A e l'Asl. [Flavio Ricciardella, dg Genoa a Sky]

Juventus-Napoli in attesa

C'è grande attesa anche in casa Napoli, l'ultima avversaria del Genoa nel match giocato al San Paolo la scorsa domenica (con il 6-0 per gli azzurri). Oggi, martedì 29 settembre, verranno effettuati i primi tamponi e si capirà subito se c'è qualche positivo anche nella squadra di Gennaro Gattuso. Il test decisivo sarà però quello di venerdì, anche perché sarà quello più veritiero (la positività può sorgere dalle 72 ore in poi). Intanto Giuseppe Portella, virologo che sta collaborando con il Napoli dall'inizio di questa epidemia, si auspica il rinvio della gara tra Juventus e Napoli. Così come avrebbero dovuto fare per Napoli-Genoa.

Finora i tamponi per i calciatori del Napoli, sono sempre stati negativi. Ne abbiamo effettuati 4.000 da quando è ricominciata la stagione a maggio. Attualmente i giocatori stanno effettuando i tamponi, intorno alle 17:30 arriveranno in laboratorio e domani mattina potremo dare un responso. Ipotizziamo che, facendo i dovuti scongiuri, un certo numero di giocatori sia 'infetto', se è previsto che debbano giocare nonostante gli infetti, il Napoli dovrà schierare la squadra Primavera. Sarebbe opportuno rimandare la partita. [Giuseppe Portella, virologo del Napoli a Radio Punto Nuovo]

La situazione verificatasi col Genoa dimostra quanto sostengo. Sabato ne erano positivi 2, ieri ne sono usciti molti di più. In un ambiente sportivo, si condivide molto, quindi era prevedibile. Probabilmente in una situazione in cui c'è un giocatore infetto, non so quanto sia stato opportuno far disputare la partita contro il Napoli. Sicuramente è rischioso, c'era la possibilità di avere altri infetti, andava rinviata

Ovviamente non ci sono ancora certezze sul destino Juventus-Napoli, certo non sarà facile per Gattuso preparare il big match della 3a giornata con questo spauracchio dietro alle spalle. L'esito dei tamponi di mercoledì ci darà sicuramente più certezze e se bisognerà davvero preoccuparsi.

Gattuso: "1000 tifosi o nessuno non cambia nulla, non è calcio"

Serie A Mihajlovic sul caso Covid al Genoa: "Serve attenzione" 9 ORE FA