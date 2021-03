Genoa e Udinese si fanno poco male. Il risultato è un 1-1 che allunga la striscia di partite senza successo del Grifone (ora sei) e che avvicina i bianconeri alla fatidica quota 40 punti, ora distante sette lunghezze. Primo tempo piacevole, con il gol di Pandev, la rete annullata a Pereyra (migliore in campo) e il rigore trasformato da De Paul; ripresa più tattica, sporca e abbottonata da entrambe le parti, ma in pieno recupero Zajc ha la palla da tre punti e Behrami colpisce clamorosamente il palo. Due punti mancati pesanti per Ballardini, Gotti si tiene stretto un punto che avvicina ancora di più la salvezza.

Il tabellino

GENOA-UDINESE 1-1 (primo tempo 1-1)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (82' Behrami), Badelj, Zajc, Czyborra; Shomurodov (89' Pjaca), Pandev (70' Scamacca). All. Ballardini

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan (63' Makengo), Walace, Stryger Larsen; Pereyra; Llorente (81' Nestorovski). All. Gotti.

Gol: 8' Pandev (G), 30' rig. De Paul (U)

Assist: 1-0 Strootman (G)

Ammoniti: Pandev (G), Criscito (G), Badelj (G), Nestorovski (U)

Arbitro: Camplone.

Pandev, Genoa-Udinese Credit Foto Imago

La cronaca in 9 momenti chiave

8' GOL DI PANDEV - Girata vincente del macedone da pochi passi, controllo e mancino su assist di Strootman: gol annullato per fallo di mano visto da Camplone, ma l'on field review ribalta la scelta del campo. Non c'è nessun tocco con il braccio, è gol!

14' ANNULLATO IL GOL DI PEREYRA - Destro vincente nell'angolino, ma c'è fuorigioco di Llorente qualche secondo prima.

28' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE - Palla di De Paul in profondità, Criscito stende l'avversario a pochi passi dalla porta.

30' GOL DI DE PAUL - Rigore vincente dell'argentino: centrale e sotto la traversa, Perin battezza l'angolo sinistro.

39' PERIN SU LLORENTE - Grande occasione per l'Udinese: bel cross di Larsen, stacco in corsa dello spagnolo da pochi passi e ottimo intervento del portiere, che blocca addirittura.

55' DE MAIO ALTO - Colpo di testa da buona posizione, indisturbato, su corner dalla destra: alto sopra la traversa.

83' NESTOROVSKI SUL FONDO - Altra grande azione di Pereyra, che va via sul fondo e mette in mezzo: taglio sul primo palo e pallone alto.

92' CLAMOROSA OCCASIONE PER ZAJC - Azione personale e destro a cercare la porta da pochi passi, pallone sull'esterno della rete.

93' PALO DI BEHRAMI - Incredibile finale: botta da posizione defilata, il legno salva Musso.

Il migliore

Roberto PEREYRA - Inizia la partita con il gol annullato per fuorigioco di Llorente, si guadagna il penalty del rigore e nella ripresa incanta con una serie di giocate personali di livello assoluto.

Il peggiore

Rodrigo BECAO - E' impreciso nell'azione del gol di Pandev che sblocca il match, prova a rifarsi con qualche intervento però troppo ruvido. Un po' in confusione.

