Nonostante il pareggio contro il Milan, il Genoa doveva segnare sul calendario la sfida contro il Benevento, essendo un vero e proprio scontro salvezza. Il ko per 2-0 al Vigorito, però, fa ripiombare i rossoblù al penultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Crotone ultimo. Un bottino troppo magro per Rolando Maran - una sola vittoria in stagione, alla prima giornata proprio contro i calabresi - che viene esonerato dal Grifone con un comunicato ufficiale: "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato". Questa la nota del Genoa. A sostituire Maran sarà Davide Ballardini che è già arrivato a Pegli. Si attende solamente la sua firma per poi comunicare ufficialmente anche l'inizio della sua quarta esperienza a Genova.

Una vittoria, quattro pareggi e otto sconfitte: una media punti da Serie B ha indotto la dirigenza a operare un cambio prima della sosta natalizia per provare il tutto per tutto. Via quindi Rolando Maran che verrà sostituito da Davide Ballardini con accordo immediato in modo che possa già dirigere l'allenamento in vista del match di mercoledì contro lo Spezia.

E non è la prima volta che Ballardini siederà sulla panchina del Genoa. Anzi, questa sarà la sua quarta esperienza dopo le avventure nella stagione 2010-2011 (subentrato alla decima giornata), nel 2012-2013 (subentrato alla 17esima giornata) e nella stagione 2017-2018 (subentrato alla 12esima giornata). Sempre concluse con una salvezza. Firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di permanenza in Serie A.

