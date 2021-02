Genoa-Verona, match della 23a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Marassi si è concluso col punteggio di 2-2. Apre Ilic, risponde Shomurodov, Davide Faraoni riporta avanti i scaligeri poi in pieno recupero Badelj firma il 2-2 definitivo col Genoa in 10 uomini per l'infortunio occorso allo sfortunato Luca Pellegrini. Il Genoa di mister Davide Ballardini sale così a quota 26 punti, mentre il Verona di mister Ivan Juric si vede sfumare la vittoria proprio sul filo di lana.