Nonostante il pareggio contro il Milan, il Genoa doveva segnare sul calendario la sfida contro il Benevento, essendo un vero e proprio scontro salvezza. Il ko per 2-0 al Vigorito, però, riporta i rossoblu penultimi in classifica con un solo punto di vantaggio sul Crotone ultimo. Un bottino troppo magro per Rolando Maran che a breve verrà sollevato dalla guida tecnica dei liguri.

Classifiche e risultati

Serie A Insigne e Sau stendono il Genoa, il Benevento vince 2-0 5 ORE FA

Una vittoria, quattro pareggi e 8 sconfitte: una media punti da Serie B ha indotto la dirigenza ad operare un cambio prima della sosta natalizia per provare il tutto per tutto. Via quindi Rolando Maran che verrà sostituito da Davide Ballardini.

E non è la prima volta che Ballardini siederà sulla panchina del Genoa. Anzi, questa sarà la sua quarta esperienza dopo le avventure nella stagione 2010-2011 (subentrato alla 10a giornata), nel 2012-2013 (subentrato alla 17a giornata) e nella stagione 2017-2018 (subentrato alla 12a giornata). Sempre concluse con una salvezza. Firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di permanenza in Serie A.

Conte: "E' la 9a partita giocata ogni 3 giorni, c'è stanchezza"

Serie A Benevento-Genoa 2-0, le pagelle: Caprari imprendibile 5 ORE FA