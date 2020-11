Gervinho illumina il Parma, per il Genoa è notte fonda: questi i due volti della medaglia al termine dei 90 minuti del Ferraris, un autentico scontro salvezza visto il periodo negativo da cui erano reduci le due squadre. A fare la differenza ci pensa da subito Gervinho, che dopo undici minuti sfrutta al meglio l'invito di Kucka e batte Paleari per il vantaggio del Parma. Il Genoa accenna una reazione avendo sui piedi di Shomurodov prima e Scamacca poi il pallone del possibile pareggio: questa volta, però, il numero 9 rossoblu non si dimostra cinico come nelle scorse giornate spedendo il pallone alto da due passi sull'invito in mezzo di Pellegrini. Comincia la ripresa e a Gervinho bastano 120 secondi per mettere nuovamente la propria firma sul match: ivoriano che ringrazia il goffo disimpegno di Zapata e insacca il momentaneo 0-2 dei crociati. Padroni di casa che riorganizzano immediatamente le idee e la riaprono subito con Shomurodov, al primo gol in Serie A, ma nemmeno questo basta per rialzare le sorti dei ragazzi di Maran. A Marassi vince il Parma, per tre punti che permettono agli ospiti di rialzarsi dopo 5 risultati consecutivi senza vittorie. Situazione davvero critica in casa Genoa, con la quarta sconfitta consecutiva in campionato che potrebbe costare davvero caro a Rolando Maran.