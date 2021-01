"L’Inter è forte, meritava anche a Roma, non credo sia in difficoltà. La Juve dovrà gestire gli infortunati. Vedo favorito Conte, per il match e per lo Scudetto. Credo sia l’anno dei nerazzurri: sono più maturi e senza coppe, quando si deciderà tutto a marzo-aprile". Parole e musica Emanuele Giaccherini, ex giocatore Antonio Conte ai tempi della Juventus e ovviamente ex compagno di squadra di Andrea Pirlo. L'attuale capitano del Chievo ha scaldato i motori del Derby d'Italia ai microfoni della Gazzetta dello Sport investendo l'Inter di Conte.