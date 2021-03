Ecco le decisioni del Giudice Sportivo in vista della 27a giornata di campionato che partirà venerdì 11 marzo. Tra le sanzioni, ci sono tre allenatori che sono stati fermati:- ammonito da Mariani durante Inter-Atalanta e già diffidato -, invece, reo di averdurante l'intervallo di Crotone-Torino , non potrà partecipare alla trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.

. Il tecnico dei gialloblù è stato fermato per. Per questo motivo, D'Aversa era stato espulso dal campo . Qua invece i giocatori squalificati (tutti per un turno). Rincon (Torino), Colley (Sampdoria), Destro e Masiello (Genoa), Lykogiannis e Pavoletti (Cagliari), Kucka (Parma), Dabo (Benevento).