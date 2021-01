Con il turno infrasettimanale alle porte, è già arrivato il responso del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nella 15a giornata di Serie A. Da segnalare un turno di squalifica comminato a Sandro Tonali che ha lasciato i suoi in 10 per un brutto intervento a martello su Letizia durante Benevento-Milan. Si temeva qualcosa di più dopo il rosso diretto, ma Tonali salterà solo Milan-Juventus del 6 gennaio e sarà di nuovo a disposizione per il prossimo week end.