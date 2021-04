Mancano solo 8 giornate al termine della Serie A, eppure il campionato è ancora incerto. , ma Milan, Juve e Atalanta non mollano l'osso. Finora è stata una stagione molto particolare - per non dire insolita - in quanto a tempi e modi, ma nonostante il covid-19, che ha distrutto la preparazione e sconquassato l'ordine dei match, non tutto è stato da buttare. Dal calcio fluido di Pirlo a quello diretto di Conte. Dal pressing e gegenpressing del Milan fino ai mangia-palloni dell'Atalanta. Una ventata d'aria fresca che sta provando a svecchiare il modus operandi italiano. L'Inter sta provando a indirizzarlo con tutte le proprie forze , ma Milan, Juve e Atalanta non mollano l'osso. Finora è stata una stagione molto particolare - per non dire insolita - in quanto a tempi e modi, ma nonostante il covid-19, che ha distrutto la preparazione e sconquassato l'ordine dei match, non tutto è stato da buttare. Dal calcio fluido di Pirlo a quello diretto di Conte. Dal pressing e gegenpressing del Milan fino ai mangia-palloni dell'Atalanta. Una ventata d'aria fresca che sta provando a svecchiare il modus operandi italiano.

In particolare, è interessante sottolineare come stia mutando la fase di possesso dei club di Serie A. L'account twitter CalcioDatato, autentico mago delle statistiche, ha preparato un bel grafico che riassume come le prime 8 squadre di Serie A risalgono il campo, ed è molto intrigante capire quali sono i perni nell'avanzamento delle rispettive manovre.

Inter

Antonio Conte, ad esempio, non può fare a meno di Achraf Hakimi per risalire il campo. Il marocchino, assist-man anche nel match contro il Cagliari, è primo nella distanza progressiva guadagnata attraverso i passaggi in collaborazione con Barella e Skriniar. È stato l'acceleratore di processo del tecnico pugliese nello sviluppo laterale che ha piegato in due la Serie A, e non è un caso che i pericoli dell'Inter siano nati (quasi) tutti dal lato destro. Decisivo.

Milan

E se i nerazzurri appoggiano tanto del loro gioco sulla catena di destra, per i rossoneri si può dire lo stesso. Nonostante una tabella più eterogenea nel coinvolgimento dei giocatori (8 contro 6), i nomi che rimbalzano più spesso tra la fila del Milan sono quelli di due giocatori abituati ad occupare l'ampiezza: Calabria e Theo Hernandez. In particolar modo, l'italiano si sta dimostrando super efficace nel garantire la risalita sull'asse con Simon Kjaer e con Alexis Saelemaekers. Un fattore post lockdown.

Juventus

Di terzino in terzino verrebbe da dire, perché dopo Milan e Inter anche la Juventus presenta un laterale come uomo-chiave nel risalire il campo. In questo caso si tratta di Danilo, anche se definirlo laterale è fin troppo riduttivo. Il giocatore brasiliano è stato un autentico tuttofare in casa Pirlo, muovendosi dal lato destro a quello sinistro per finire anche in mezzo al campo in alcune partite. Con 7 presenze nella top10, la squadra bianconera è totalmente dipendente dal proprio numero 13 nel risalire il campo.

Atalanta

Dulcis in fundo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che avanza nella maniera più variabile possibile. Logicamente anche la truppa di Gasp sfrutta dei pattern di riferimento, come l'asse Gosens-Zapata o com'era il Papu Gomez nella prima parte di stagione, ma i bergamaschi sono molto fluidi nell'alternare il lato destro e quello sinistro con i braccetti, i mediani e gli esterni. In tutto ciò, l'MVP più occulto degli MVP occulti di questo mondo è Marten de Roon: presente due volte nella top5 delle linee di passaggio insieme ad Hateboer.

