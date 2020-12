Come prevedibile, Alejandro Gomez non è stato convocato da Gian Piero Gasperini per il posticipo contro la Roma, valido per la 13a giornata di Serie A. Aveva sorpreso tutti il suo ingresso in campo contro la Juventus per giocare gli ultimi 37 minuti di gara, ma quella dello Stadium dovrebbe essere stata l'ultima presenza del Papu con l'Atalanta. L'ormai nota lite tra Gasperini e Gomez, infatti, ha spaccato lo spogliatoio degli orobici e la società ha deciso di appoggiare il tecnico, lasciando a Gomez la possibilità di partire a gennaio.