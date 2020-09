Calcio

Serie A: Gonzalo Higuain, il bomber da record che ha segnato un'epoca

Nonostante gli ultimi periodi in chiaroscuro, Gonzalo Higuain ha segnato almeno un lustro di Serie A riscrivendo il record più importante per un bomber, quello dei gol messi a segno in un solo campionato. Lascia l'Italia uno degli attaccanti più talentuosi e letali che la Serie A abbia mai conosciuto, al netto dell'appannamente accusato dal 2018 in poi.

00:01:34, 1736 Visualizzazioni, 11/09/2020 A 13:04