ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Josè Maria Callejon che, asintomatico, è già in isolamento.

Brutta notizie per Beppe Iachini: il tecnico gigliato, che a Parma nel prossimo turno di campionato (partita in programma sabato sera alle 20.45) si gioca il proprio futuro sulla panchina della Fiorentina, non potrà contare su José Maria Callejon. Una vera e propria disdetta, visto che sembrava che la Viola si potesse schierare con il 4-3-3 che così bene aveva visto performare lo spagnolo a Napoli, nella posizione di attaccante di destra.

Iachini: "Dispiaciuto per José"

"Sono dispiaciuto per Josè perché già da qualche settimana stavamo lavorando per portarlo alla miglior condizione possibile: in settimana avevamo lavorato su alcune soluzioni con lui protagonista e la positività è un fulmine a ciel sereno: peccato perché stava cercando di raggiungere i suoi ritmi migliori".

Iachini: "Coi giovani ci vuole pazienza"

