In effetti i suoi numeri parlano per lui. 7 reti e 9 assist (10 in totale, uno in CL). Numeri che hanno inserito Hakimi tra gli intoccabili di Conte, tra gli uomini di fiducia e lo hanno anche fatto diventare la cartina tornasole dell'umore del mister qualche volte. Tra schiaffoni di felicità, baci e urla di incoraggiamento arrivati dal campo. Il giocatore dell'Inter si è lamentato con EA Sports che ha reso nota la squadra della stagione della Serie A per il videogame FIFA 2021. Tra questi 15 giocatori ci sono Lukaku e Lautaro ma anche Skriniar e de Vrij. Hakimi no . E non gli è piaciuto a quanto pare. In un tweet ha scritto: "Che barzelletta! Se avete qualcosa contro di me, allora ditelo. Grazie".