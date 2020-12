Sotto il diluvio del Bentegodi Juric e Di Francesco si portano a casa un punto dopo una partita giocata ad altissimi ritmi e piena di emozioni tra pali, gol annullati e azioni spettacolari. Tra Verona e Cagliari, si iscrivono al tabellino del signor Manganiello Mattia Zaccagni (al suo secondo gol in Serie A) e Razvan Marin. Il centrocampista rumeno in prestito dall'Ajax conquista l'ottavo punto dei sardi da situazione di svantaggio. Nessuno in Serie A ha fatto meglio. L'Hellas, dopo il successo sull'Atalanta, fallisce l'aggancio al Sassuolo.