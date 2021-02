Arriva un nuovo bollettino riguardo le condizioni di Andrea Gresele , il giocatore del Verona Under 19 che è ricoverato da sabato notte dopo essere stato folgorato dai fili elettrici nel tentativo di salire sul tetto di un treno in movimento.

Verona, Gresele folgorato dai fili del treno: è in terapia intensiva

Il ragazzo è stato sottoposto a una nuova nuova TAC all'ospedale di Borgo Trento ed è stabile, dopo essere stato operato d'urgenza per l'edema intracranico causato dalla caduta e dalla scossa. Gresele resta in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva, in attesa di un nuovo controllo nella giornata di mercoledì.