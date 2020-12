Nonostante qualche difficoltà di troppo nella costruzione di gioco, l'Inter di Conte riesce ad espugnare il Bentegodi, trovando la settima vittoria consecutiva in campionato (ai nerazzurri non capitava dal novembre 2018). Una vittoria che serve per mettere pressione al Milan e anche per chiudere al meglio un 2020 fatto di alto e bassi. È cominciato comunque un altro campionato per l'Inter dall'eliminazione dalla Champions, con i nerazzurri che continuano ad essere poco spettacolari, ma molto realisti sotto porta. Prima il gol di Lautaro Martinez con una girata meravigliosa, poi il colpo di testa di Skriniar che sale più in alto di tutti battendo ancora Silvestri. E dire che il Verona, che ha visto ben tre infortunati nella sua partita, aveva trovato il momentaneo pareggio con Ilic dopo una papera clamorosa di Handanovic. Oggi il capitano dell'Inter va dietro alla lavagna.

Hellas Verona-Inter 1-2

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (31' Lovato, 59' Günter), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Zaccagni (53' Lazovic), Colley (53' Rüegg); E.Salcedo (46' Ilic). All. Ivan Juric

INTER (3-4-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, A.Young; Perisic (70' A.Vidal), R.Lukaku, Lautaro Martínez (87' Gagliardini). All. Antonio Conte

Marcatori: 52' Lautaro Martínez (I); 63' Ilic (V); 69' Skriniar (I)

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 29' Dawidowicz, 45+1 Brozovic, 45+3 Zaccagni, 64' Dimarco, 79' Magnani, 83' Bastoni

Espulsi: nessuno

26' HANDANOVIC DICE NO A DIMARCO - Gran palla di Zaccagni che di tacco serve Di Marco: l'esterno entra in area e prova il sinistro, ma trova un super Handanovic che chiude la porta.

36' PARA SILVESTRI - Perisic in profondità per Lukaku, palla indietro per Lautaro Martinez che ci prova con l'esterno destro, ma Silvestri è attento e alza sopra la traversa.

52' GOL DI LAUTARO - Lampo dell'Inter in avvio di ripresa, con l'assist di Hakimi per Lautaro Martinez che gira in rete superando Silvestri. Lovato non difende e il Toro non perdona.

Lautaro Martinez - Hellas Verona-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

61' ANCORA LAUTARO - Ancora Hakimi sulla destra, ancora palla per Lautaro che questa volta non riesce a calciare con la stessa coordinazione e Silvestri para in due tempi.

63' LA PAPERA DI HANDANOVIC - Pareggio insperato del Verona con il neo entrato Ilic, che punisce Handanovic e Skriniar dopo il cross di Faraoni. Handanovic non era riuscito a bloccare la sfera, respingendola sui piedi di Skriniar che poi non è riuscito a chiudere su Ilic. Un disastro

69' VANTAGGIO SKRINIAR - Brozovic da destra trova Skriniar: salto imperioso dello slovacco che lascia di sasso Silvestri e riporta i nerazzurri in vantaggio.

Skriniar - Hellas Verona-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

85' DIMARCO CERCA IL PAREGGIO - Sinistro su calcio di punizione dell'ex di turno, palla che sfiora la traversa della porta di Handanovic.

90' LUKAKU MANCA IL TRIS - Hakimi velocissimo sulla destra, palla dentro per Lukaku che non ci arriva in spaccata.

In attesa di Milan-Lazio

Lautaro MARTÍNEZ - È l'unico che ci prova per davvero nel primo tempo, poi segna il gol del vantaggio con una girata delle sue. Ritrovato.

Lautaro Martinez - Hellas Verona-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Promosso: Achraf HAKIMI - Solito lavoro sulla fascia destra, suo l'assist per Lautaro oltre a tante altre palle interessanti provenienti dalla fascia.

Bocciato: Matteo LOVATO - Entra a partita in corso e si vede subito una inferiore solidità difensiva del Verona dall'uscita di Dawidowicz. Si perde Lautaro in occasione del gol.

