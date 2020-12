L'Inter trova la sua 7a vittoria consecutiva in campionato e lancio un messaggio al Milan. Conte, col 2-1 al Verona, può finalmente lasciarsi alle spalle il periodo negativo dopo l'eliminazione dalla Champions, sperando in un 2021 di maggiore continuità. Intanto ha ritrovato Lautaro Martinez che non segnava in campionato dal 22 novembre: un mese. Decisivi anche Skriniar e Hakimi, e l'ex Real Madrid piazza il suo quarto assist in campionato. Da rivedere invece la performance di Handanovic che ha combinato una vera e propria frittata nella ripresa che poteva costare caro. Male il Verona in fase offensiva e dire che aveva giocato alla grande dietro, con le buone performance di Magnani e Dawidowicz.

Le pagelle dell'Hellas Verona

Marco SILVESTRI 6 - Salva su Lautaro nel primo tempo, poi fa quel che può per portare a casa almeno un pareggio. Resta però ipnotizzato sull'incornata di Skriniar.

Pawel DAWIDOWICZ 6,5 - Fin quando è in campo, il Verona regge alla grande. Poi inizia un'altra partita dal suo infortunio. (dal 31' Matteo LOVATO 5 - Entra a partita in corso e si vede subito una inferiore solidità difensiva per il Verona dall'uscita di Dawidowicz. Si perde Lautaro in occasione del gol).

Dal 59' Koray GÜNTER 6 - Mette più equilibrio alla fase difensiva del Verona, ma ormai l'Inter ha troppa voglia di vincere.

Giangiacomo MAGNANI 6,5 - Che partita su Lukaku. Grande marcatura, con il centrale del Verona che innervosisce spesso e volentieri l'attaccante dei nerazzurri.

Federico CECCHERINI 6 - Fa quel che può per arginare la potenza di fuoco nerazzurra. Vince molti duelli e gioca una partita di grande attenzione.

Davide FARAONI 6 - Non ferisce con i suoi sprint sulla fascia destra, anche se parte da una sua palla il gol del pareggio di Ilic.

Adrien TAMEZE 6 - Ci mette il fisico a centrocampo, disturbando i portatori di palla dell'Inter.

Miguel VELOSO 5 - Questa volta fatica a produrre qualche giocata interessante.

Federico DIMARCO 6 - È la giusta media tra fase difensiva e offensiva. Davanti dà fastidio a Skriniar, e rischia di trovare il gol due volte, dietro lascia ampie praterie per Hakimi.

Mattia ZACCAGNI 6 - Qualche numero dei suoi nel primo tempo, vedi il colpo di tacco a liberare Dimarco che per poco non trova il vantaggio. Poi si spegne una volta che prende il cartellino. (dal 53' Darko LAZOVIC 5,5 - Non riesce a dare nulla di più alla manovra offensiva del Verona).

Ebrima COLLEY 5 - Prova anonima. Non si rende mai pericoloso. (dal 53' Kevin RÜEGG 5 - Non si vede in fase offensiva).

Eddie SALCEDO 5,5 - Prova a lottare, ma contro de Vrij non c'è storia. Non passa mai. (dal 46' Ivan ILIC 6,5 - Che impatto. Entra e segna sfruttando una grossa papera di Handanovic. Lui si trovava lì al momento giusto).

All. Ivan JURIC 5,5 - È vero, è stato colpito dalla sfortuna visto i ben tre infortuni durante la partita. Ma questa volta il Verona è meno realista del solito, pagando troppe fasi andate a vuoto. Non si è vista la stessa intensità, la stessa voglia di aggredire nella metà campo offensiva.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 5 - Prima salva la porta sulla chance per Dimarco nel primo tempo, poi commette una clamorosa papera nella ripresa che riporta in partita il Verona. Ma che combina sul cross di Faraoni? Sarebbe andato addirittura fuori... Lui l'ha passata invece a Ilic.

Milan SKRINIAR 6,5 - È lui che decide la partita con un'incornata, poi concede poco dal suo lato se non qualche fuga a Dimarco nel primo tempo. Non può far nulla sul gol di Ilic.

Stefan DE VRIJ 7 - Insuperabile al centro della difesa. Salcedo e Colley sbattono su di lui.

Alessandro BASTONI 6 - Gioca una partita di attenzione. Si prende anche un giallo, ma fa bene a spendere il fallo tattico su Dimarco.

Achraf HAKIMI 7 - Solito lavoro sulla fascia destra, suo l'assist per Lautaro oltre a tante altre palle interessanti provenienti dalla fascia.

Nicolò BARELLA 6 - Solita volontà in mezzo al campo e riesce anche ad evitare il giallo. Con il nuovo schieramento, però, gioca troppo basso.

Marcelo BROZOVIC 6 - Suo l'assist per Skriniar che vale tutta la partita. Non si trova però a suo agio con il nuovo schieramento, dovendo arretrare troppo il proprio baricentro.

Ashley YOUNG 5,5 - Parte subito con una conclusione che non trova lo specchio. Poi preferisce giocare una partita difensiva: non lo si vede mai davanti.

Lautaro MARTÍNEZ 7 - È l'unico che ci prova per davvero nel primo tempo, poi apre lui con un gol in avvio di ripresa con una girata delle sue. Ritrovato.

Romelu LUKAKU 6 - Questa volta soffre un po' la marcatura di Magnani, ma nel finale è lui ad avere la meglio anche se non trova il gol. Lavora comunque per la squadra. (dall'87' Roberto GAGLIARDINI sv - Qualche minuto nel finale dove prova a servire Lukaku).

Ivan PERISIC 5 - Una bella palla per Lukaku e nient'altro. Spostato a destra nel 3-4-3 non si esalta, anzi. (dal 70' Arturo VIDAL 6 - Mette intensità nel finale di gara).

All. Antonio CONTE 6 - L'Inter c'è, questo bisogna dirlo, perché 7 vittorie consecutive non arrivano a caso. C'è ancora un problema di costruzione di gioco però. E il 3-4-3 non ha per nulla convinto, con un Perisic totalmente fuori dal gioco.

