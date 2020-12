tra poco il report completo...

Tabellino

Hellas Verona-Inter 1-2

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (31' Lovato, 59' Günter), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Zaccagni (53' Lazovic), Colley (53' Rüegg); E.Salcedo (46' Ilic). All. Ivan Juric

INTER (3-4-3): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, A.Young; Perisic (70' A.Vidal), R.Lukaku, Lautaro Martínez (87' Gagliardini). All. Antonio Conte

Marcatori: 52' Lautaro Martínez (I); 63' Ilic (V); 69' Skriniar (I)

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste

Ammoniti: 29' Dawidowicz, 45+1 Brozovic, 45+3 Zaccagni, 64' Dimarco, 79' Magnani, 83' Bastoni

Espulsi: nessuno

La cronaca in 8 momenti

26' HANDANOVIC DICE NO A DIMARCO - Gran palla di Zaccagni che di tacco serve Di Marco: l'esterno entra in area e prova il sinistro, ma trova un super Handanovic che chiude la porta.

36' PARA SILVESTRI - Perisic in profondità per Lukaku, palla indietro per Lautaro Martinez che ci prova con l'esterno destro, ma Silvestri è attento e alza sopra la traversa.

52' GOL DI LAUTARO - Lampo dell'Inter in avvio di ripresa, con l'assist di Hakimi per Lautaro Martinez che gira in rete superando Silvestri. Lovato non difende e il Toro non perdona.

Lautaro Martinez - Hellas Verona-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

61' ANCORA LAUTARO - Ancora Hakimi sulla destra, ancora palla per Lautaro che questa volta non riesce a calciare con la stessa coordinazione e Silvestri para in due tempi.

63' LA PAPERA DI HANDANOVIC - Pareggio insperato del Verona con il neo entrato Ilic, che punisce Handanovic e Skriniar dopo il cross di Faraoni. Handanovic non era riuscito a bloccare la sfera, respingendola sui piedi di Skriniar che poi non è riuscito a chiudere su Ilic. Un disastro

69' VANTAGGIO SKRINIAR - Brozovic da destra trova Skriniar: salto imperioso dello slovacco che lascia di sasso Silvestri e riporta i nerazzurri in vantaggio.

Skriniar - Hellas Verona-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

85' DIMARCO CERCA IL PAREGGIO - Sinistro su calcio di punizione dell'ex di turno, palla che sfiora la traversa della porta di Handanovic.

90' LUKAKU MANCA IL TRIS - Hakimi velocissimo sulla destra, palla dentro per Lukaku che non ci arriva in spaccata.

MVP

Lautaro MARTÍNEZ - È l'unico che ci prova per davvero nel primo tempo, poi apre lui con un gol in avvio di ripresa con una girata delle sue. Ritrovato.

Lautaro Martinez - Hellas Verona-Inter - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Fantacalcio

Promosso: Achraf HAKIMI - Solito lavoro sulla fascia destra, suo l'assist per Lautaro oltre a tante altre palle interessanti provenienti dalla fascia.

Bocciato: Matteo LOVATO - Entra a partita in corso e si vede subito una inferiore solidità difensiva per il Verona dall'uscita di Dawidowicz. Si perde Lautaro in occasione del gol.

