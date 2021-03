Ma quale emergenza? A Verona il Milan di Stefano Pioli trova tre punti di importanza piramidale grazie ai bellissimi gol di due che non ti aspetti: Rade Krunic (su punizione dal limite) e Diogo Dalot (gran tiro da fuori). Un Hellas troppo brutto per essere vero viene annientato sul piano tecnico e fisico dai rossoneri, orfani di Ibrahimovic, Calhanoglu, Mandzukic, Bennacer, Rebic e Theo Hernandez. Milan ora a -3 dall’Inter capolista che domani ospiterà a San Siro l’Atalanta, a +4 dalla Juve e a + 6 dalla Roma. Il migliore dei modi per avvicinarsi alla sfida da sogno contro il Manchester United, in programma giovedì ad Old Trafford.

Ibra e Theo in tribuna al Bentegodi Credit Foto Getty Images

Il tabellino

Serie A Verona-Milan 0-2, le pagelle: Krunic come Del Piero. Bene Meitè 13 MINUTI FA

HELLAS VERONA-MILAN 0-2 (primo tempo 0-1)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Gunter (dal 56’ Dimarco), Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso (dal 56’ Ilic), Lazovic; Barak (dal 53’ Bessa), Zaccagni (dal 53’ Salcedo); Lasagna (dal 74’ Favilli). All. Juric

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Castillejo (dal 78’ Hauge); Leao. All. Pioli

Arbitro: D. Orsato

Gol: 27’ Krunic, 50’ Dalot

Assist: Saelemaekers (0-2)

Ammoniti: Magnani (V)

La cronaca in 4 momenti chiave

15’ PRIMA OCCASIONE PER IL MILAN - Cross perfetto di Calabria dalla trequarti, Leao tutto solo manda alto di testa

27’ VANTAGGIO DEL MILAN - Punizione capolavoro di Krunic nell'angolino, niente da fare per Silvestri: 1-0 Milan al Bentegodi

50’ RADDOPPIO DEL MILAN - Ha segnato Dalot! Suggerimento di Saelemaekers, il terzino lascia scorrere (così come Leao) e trafigge Silvestri sotto la traversa. 2-0 Milan con due gol da incorniciare!

77’ CHANCE PER IL VERONA - Ceccherini anticipa di testa Tomori su corner di Dimarco: palla fuori di pochissimo.

Il migliore in campo

Rade KRUNIC - La partita del riscatto per il bosniaco: si guadagna la punizione con un guizzo e trasforma con un tiro a giro alla Del Piero. Primo gol con la maglia del Diavolo in campionato. Fa anche il "portiere" nel finale, salvando sulla linea

Il peggiore in campo

Giangiacomo MAGNANI - Commette il fallo che regala la punizione dell'1-0 rossonero. Passaggio a vuoto, come tutto l'Hellas

Il momento social del match

