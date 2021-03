Ibra sì o Ibra no? Al momento più no che sì per l’infrasettimanale di campionato contro l’Udinese previsto per mercoledì sera. Lo svedese è uscito per un guaio muscolare al flessore della coscia sinistra contro la Roma, con tanto di borsa del ghiaccio applicata già in panchina. Ne sapremo qualcosa di più oggi, intanto come riporta la Gazzetta dello Sport la sua tabella di marcia sanremese è già stata definita.