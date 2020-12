Zlatan Ibrahimovic lo aveva annunciato ai media svedesi: “L’infortunio? Una cosa non grave, una settimana o due al massimo”. Effettivamente, come scrive la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, è cosi. L’attaccante vuole rientrare in campo il prima possibile, cioè nella partita contro la Sampdoria, in programma domenica prossima a Marassi. Venerdì sarà il giorno chiave per capire se Ibra possa essere o meno convocato per la partita. All’inizio si era parlato di tre settimane di stop, ma sappiamo come il numero 11 sia abituato a sorprendere tutti. Ad esempio Ibrahimovic ha saltato quattro partite fra settembre e ottobre per il Covid, è tornato in campo contro l’Inter e ha segnato due gol.