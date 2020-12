Ibrahimovic a Sanremo? No problem! Il Milan , con un comunicato ufficiale, ha avvisato stampa e tifosi che la partecipazione dello svedese al Festival era già stata concordata. Addirittura ai tempi della firma del nuovo contratto con i rossoneri nel settembre scorso. Nessuna sorpresa, quindi, con Ibrahimovic che rispetterà tutti gli impegni previsti nella settimana dal 2 al 6 marzo 2021 .

In merito all’annunciata presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC Milan comunica che era già stato informato dal giocatore della partecipazione, frutto di un accordo contestuale alla firma del nuovo contratto con AC Milan e conferma che Ibrahimovic rispetterà tutti gli impegni richiesti dal Club, come ha sempre fatto dimostrando assoluta professionalità

Resta comunque il problema della gara contro l'Udinese del 3 marzo (turno infrasettimanale di mercoledì). Non è stato ancora fissato l'orario del match ma, in ogni caso, da Milano ci vorranno almeno 3 ore di auto per raggiungere Sanremo. Ci vorrà un altro mezzo di trasporto e Ibrahimovic arriverà comunque a puntata già cominciata....