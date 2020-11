La voglia della Sampdoria non basta, a spuntarla nel pomeriggio di Marassi è la forza di volontà del Bologna e del suo allenatore Sinisa Mihajlovic. I ragazzi di Ranieri partono fortissimo facendo la voce grossa con Thorsby, che dopo 7 minuti trova l'incornata vincente sugli sviluppi di un corner che vale il vantaggio blucerchiato. Bologna che subisce gol per la 41esima partita consecutiva, ad una sola gara dal record negativo dei top 5 campionati europei detenuto dal Bordeaux a quota 42. Felsinei che, nonostante lo svantaggio non si demoralizzano, crescendo visibilmente minuto dopo minuto, fino a trovare il gol del pareggio a pochi secondi dall'intervallo: Regini svirgola malissimo il pallone scodellato al centro dell'area da un calcio d'angolo spedendolo alle spalle del proprio portiere Audero e regalando così il momentaneo 1-1 agli ospiti. Il break permette al Bologna di riorganizzare al meglio le idee, e a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, allora, è Orsolini a insaccare di testa sul secondo palo lo spunto di Barrow per il definitivo 1-2. Nel finale Palacio colpisce un palo a portiere ormai battuto ma poco importa, i tre punti sono del Bologna, che espugnando Marassi trova i primi punti della stagione lontano dal campo di casa. Notte fonda per la Samp, che alla seconda sconfitta consecutiva, avrà l'occasione di rialzare la testa nel Derby di Coppa Italia contro il Genoa in programma giovedì.