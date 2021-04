Difese traballanti, voglia di mettercela tutta fino in fondo ed evitare un destino - comunque - già ampiamente segnato. Pioggia di gol al Tardini tra Parma e Crotone, penultima e ultima della Serie A chiamate al tutto per tutto per provare a salvare il salvabile. Partono forte i rossoblu, in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie all'incornata di Magallan. La reazione dei padroni di casa arriva prima della mezz'ora, con Hernani che salta letteralmente in testa a Djidji e - ancora di testa - insacca il momentaneo pareggio. Da qui, però, è un assolo del Crotone, con il doppio vantaggio che si materializza sul finire di prima frazione prima col tocco da due passi di Simy sullo spunto di Ounas e, poi, con lo stesso ex Napoli che si mette in proprio e trova l'angolino basso su un sinistro ad incrociare dal limite. Nella ripresa, però, il Parma riacciuffa la partita: Gervinho e Mihaila riequilibrano il match nel giro di cinque minuti, riaccendendo la speranza ducale di salvezza. Ma il colpo vincente porta ancora la firma di Simy: il nigeriano converte senza problemi il rigore guadagnato da Reca e porta il Crotone alla prima vittoria esterna della propria stagione. Matematica retrocessione in Serie B rimandata per i ragazzi di Cosmi, il Parma perde l'ultimo treno per sperare nella permanenza in Serie A.

Simy esulta dopo la doppietta segnata al Tardini, Parma-Crotone, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

PARMA-CROTONE 3-4

GOL: 29' Hernani, 49' Gervinho, 54' Mihaila (P); 14' Magallan, 42', 69' Simy, 45' Ounas (C)

ASSIST: Ounas (0-1), Cornelius (1-1), Ounas (1-2), Cornelius (2-3)

PARMA (4-3-3): Colombi; Busi, Dierckx (dal 74' Valenti), Bani (dal 46' Osorio), Pezzella; Hernani (dal 74' Grassi), Brugman, Kurtic (dal 46' Pellé); Man (dal 20' Gervinho), Cornelius, Mihaila. All. D’Aversa

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias (dall'83' Benali), Cigarini (dal 66' Henrique), Zanellato, Reca; Ounas (dal 91' Pereira), Simy. All. Cosmi

ARBITRO: Antonio RAPUANO (sez. di Rimini)

AMMONITI: 56' Brugman, 76' Cornelius, 79' Grassi (P); 71' Messias, 92' Enrique (C)

Classifiche e risultati

Il momento social del match

La partita in 10 momenti chiave

6' - MESSIAS SI DIVORA IL VANTAGGIO! Reca va sul fondo e pesca Messias da solo sul secondo palo: il brasiliano spara incredibilmente alto a due passi dalla linea di porta!

13' - TRAVERSA DI MESSIAS! Triangolo sulla destra tra Messias e Ounas, tacco dell'ex Napoli che libera il brasiliano al destro dal limite dell'area che si stampa sulla traversa!

14' - PASSA AVANTI IL CROTONE! MAGALLAN! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo scodellato in mezzo, l'ex Boca Juniors prende il tempo ai difensori del Parma e insacca di testa il gol del vantaggio!

29' - PAREGGIA IL PARMA! HERNANI DI TESTA! Incornata perfetta sul cross al bacio di Cornelius: parità al Tardini!

42' - TORNA AVANTI IL CROTONE! SIMY! Ounas va via sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone basso che SImy deve solo appoggiare in porta per il nuovo vantaggio rossoblu!

45' - TRIS DEL CROTONE! CHE DESTRO DI OUNAS! Cavalcata palla al piede fino al limite dell'area, poi il destro ad incrociare che si infila direttamente all'angolino basso!

49' - IL PARMA ACCORCIA! GERVINHO! Palla che passa in area dopo una sponda aerea di Cornelius, sinistro ad incrociare dell'ivoriano che non lascia scampo a Cordaz!

54' - INCREDIBILE A PARMA! PAREGGIANO I DUCALI! MIHAILA! Brugman va sul fondo e cerca Pellé in mezzo all'area, il numero 9 viene anticipato da un difensore che - involontariamente - appoggia il pallone sul piede di Mihaila: piattone che vale la parità!

67' - CALCIO DI RIGORE PER IL CROTONE! Osorio mette giù Reca proprio mentre stava entrando in area, l'arbitro non ha dubbi e assegna il penalty!

69' - NON SBAGLIA SIMY! CROTONE DI NUOVO AVANTI! Colombi spiazzato e palla che si insacca per la doppietta personale!

MVP

Adam OUNAS - Cambio di passo, tacchi e inserimenti pungenti, è una delle armi in più di questo crotone. La gioia del gol, poi, è il giusto premio per una prestazione sopra le righe.

L'angolo del fantacalcio

PROMOSSO - SIMY: Mette a segno una doppietta che conferma il suo ottimo periodo di forma in fase realizzativa. Si aggiudica, tra l'altro, il titolo di miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A superando un certo Obafemi Martins.

BOCCIATO - KURTIC: Dà l'impressione di essere il primo a gettare la spugna in casa Parma, quasi invisibile nel corso dell'intero primo tempo.

