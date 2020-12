Dopo il successo dell'Inter in rimonta sul Cagliari, vince anche il Napoli di Gattuso che ribalta in casa la Sampdoria grazie ai gol di Lozano e Petagna. 2-1 alla Sampdoria che vale il 3° posto in classifica. Sale anche la Roma che vince nettamente a Bologna, e torna al successo l'Atalanta che con un secco 3-0 liquida la Fiorentina. Viola sempre più giù: la squadra di Prandelli ha solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione.