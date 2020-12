Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nel turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha tradito qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la 14a giornata di campionato.

Voto 10...a Theo Hernandez e Achraf Hakimi, motorini d’alta classifica

Cavalli rampanti, di razza, con l’acceleratore sempre ben premuto. Quasi due renne in testa a una slitta, visto il periodo. Achraf Hakimi e Theo Hernandez sono gli uomini in copertina delle milanesi, che hanno approffittato della pesante sconfitta della Juve e hanno allungato in vetta alla classifica. La squadra di Conte si è confermata solida e in salute anche a Verona, infilando la settima vittoria di fila. Quella di Pioli ha risposto al ritorno della Lazio, trovando la rete del 3-2 finale nel recupero. A guidare le due squadre i due speedy boys” ex Real Madrid. Due esterni vibranti, rapidi, tecnici, ammalianti. Due che farebbero le fortune di chiunque, soprattutto di chi, troppo affretatamente, se ne è privato permettendone l’approdo a Milano. Tornata da bere”, almeno nel calcio, proprio prima delle feste.

Voto 9...a Sassuolo e Roma, che si rilanciano

Fonseca e De Zerbi chiudono con il sorriso la prima parte di campionato. La Roma ha appeso tre palline all’albero del Cagliari, il Sassuolo altre tre a quello blucerchiato della Samp. Giallorossi terzi, neroverdi quarti. Due successi, entrambi per 3-2, che ridanno spessore ad entrambe le squadre. I capitolini hanno così dimenticato la disfatta di Bergamo, gli emiliani hanno messo da parte il ko con il Milan. Vincere significa rilanciarsi ed entrambe lo hanno fatto nel migliore dei modi.

Edin Dzeko, Gianluca Mancini, Roma-Cagliari, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 8...al Benevento di Inzaghi, vera rivelazione finora

Pippo Inzaghi is coming to town. Sí, perché anche se non verrà accolto come Santa Claus, il tecnico del Benevento verrà accolto in modo trionfale al suo ritorno in terra campana. 0-2 a Udine, 18 punti in 14 giornate, decimo posto in classifica. Le streghe i suoi ragazzi le fanno vedere a chi incontrano. In generale tutto molto bene, dalle sgommate di Caprari all’apporto di Letizia, che ha acquisito un impronosticabile senso del gol. Avanti così, verso la salvezza, senza guardare troppo avanti. Anche perché il 3 gennaio, al Vigorito, arriva il Milan capolista.

Voto 7...alla Fiorentina e a Cesare Prandelli

Solo 7? Diciamo che oltre al risultato valutiamo anche la prestazione, che non è stata ancora eccezionale. La Fiorentina, però, si è regalata la sua favola natalizia, espugnando per la prima volta in campionato lo Stadium, battendo per la prima volta la Juventus in trasferta dal 2008 e infliggendo la peggior sconfitta in Serie A ai bianconeri da quando esiste il nuovo impianto. Un’impresa figlia di diversi episodi favorevoli, ma anche di un approccio e una determinazione che non si erano ancora visti nelle squadra viola in questa stagione. Merito anche di Cesare Prandelli, che si è preso una bella rivincita e che ora vuole dare continuità al suo percorso. Ora il panettone, poi Bologna e Lazio. C’è tempo per pensare alla Befana.

Voto 6...al ritorno di Ballardini

Avrà la bacchetta magica o è frutto semplicemente del caso? Non lo sapremo mai, ma Davide “Babbo Natale” Ballardini ha sicuramente un legame speciale e particolare con il Genoa e i suoi doni li ha già portati. Il suo ritorno sulla panchina del Grifone ha permesso ai rossoblu di vincere il derby tra trofie e focacce con lo Spezia e di guadagnare tre punti cruciali. Il fatto che il gol vittoria sia arrivato da Criscito (su rigore), uno degli epurati della gestione Maran, rende ben chiaro come gli episodi, a volte, influenzino l’andamento di intere stagioni. Ottimo modo per ripartire.

Davide Ballardini, Spezia-Genoa Credit Foto Getty Images

Voto 5...a Napoli e Torino, un pareggio che scontenta tutti

Pareggio per 1-1 e tutti infelici. I soliti punti sprecati da situazione di vantaggio del Torino, la tardiva riscossa campana guidata da capitan Insigne. La squadra di Giampaolo chiude il 2020 all’ultimo posto della classifica, quella di Gattuso (voto 10 per le parole nel post partita) al quinto, distante nove punti dalla vetta. La decisione su Juventus-Napoli avrebbe dovuto dare ben altra carica a una squadra che non pare ancora matura per vincere. Le assenze davanti contano e pesano, ma non devono diventare un alibi.

Atalanta (2ª) da 1-0 a 2-4 Cagliari (4ª) da 1-0 a 2-3 SASSUOLO (5ª) da 2-1 a 3-3 Lazio (6ª) da 3-2 a 3-4 INTER (8ª) da 2-0 a 2-4 Sampdoria (9ª) da 1-0 a 2-2 JUVENTUS (10ª) da 1-0 a 1-2 Bologna (13ª) da 1-0 a 1-1 NAPOLI (14ª) da 1-0 a 1-1

Voto 4...all’Atalanta, che subisce la reazione del Bologna

La Dea aveva abituato i suoi tifosi all’esatto opposto. Rimonte fatte e non subite. E invece a Bologna, dopo la doppietta di Muriel, qualcosa si è bloccato, l’Atalanta si è spenta e ha incassato la reazione della squadra di Mihajlovic. Gasperini può recriminare per i cambi non soddisfacenti e per qualche errore di troppo sottoporta. Fatto sta che i bergamaschi hanno lasciato altri punti pesanti per strada. Alla fine si pagano.

Voto 3...allo Spezia, che si è impantanato

Ahi, ahi, ahi. La sconfitta interna nel derby con il Genoa non ci voleva per la squadra di Italiano. Un altro passo falso con una diretta concorrente. Lo Spezia ha rallentato troppo, collezionando un solo punto nelle ultime cinque giornate. Con una difesa generosa e in vena di regali natalizi, gli Aquilotti ora si sono piantati e non riescono più a mostrare la fluidità di inizio stagione. Si salva il solito Nzola, ma è troppo poco per, scusate il gioco di parole, salvarsi. Appunto.

Spezia, Zero vittorie e tre pareggi nelle ultime sette giornate

1ª-7ª giorn. 8ª-14ª giorn. Punti 8 3 Vittorie 2 0 Pareggi 2 3 Sconfitte 3 4 Gol fatti 11 8 Gol subiti 12 17

Voto 2...ai cambi di Simone Inzaghi

Minuto 73. Fuori Immobile e Milinkovic-Savic, dentro Andreas Pereira e Akpa-Akpro. “Erano stanchi”, la giustificazione del tecnico della Lazio, che però non può bastare. In una partita così tirata, sul punteggio di 2-2, togliere i due migliori può creare contraccolpi. E infatti gran parata di Reina su Rebic, gol sbagliato da Rebic, rete di Theo Hernandez. La Lazio, stanca e senza i suoi leader, è crollata nel finale. Alcuni giocatori, probabilmente, non andrebbero mai sostituiti.

Simone Inzaghi non hanno convinto i suoi cambi in Milan-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

Voto 1...al Parma, inghiottito nelle retrovie

Jingle Bells. Suonano i campanelli, ma sono un allarme. Un altro ko, stavolta a Crotone, contro una diretta concorrente per la salvezza. L’avventura di Liverani in terra ducale pare già compromessa. La classifica dice appena +2 sulla zona retrocessione, il recente score sentenzia appena tre punti conquistati nel mese di dicembre. Dopo la sosta uno spareggio con il Torino, che ha tanto il sapore di spartiacque per il Parma. O si annega, o si respira.

Voto 0...al martedì nero della Juventus

Meno 6 in un giorno solo. Da record. La Juventus esce sconvolta dal suo nerissimo infrasettimanale pre natalizio. Prima la sentenza sul match con il Napoli, poi la debacle contro la Fiorentina, con annessa espulsione di uno dei suoi uomini migliori. Il giorno successivo ecco le vittorie di Milan e Inter a completare l’opera. In questo momento, pur con una gara da recuperare, sono 10 e 9 i punti che la separano dalle prime due della classe. Un divario ampio e colmabile solo con un mese di gennaio perfetto, nel quale avrà l’opportunità di sfidare entrambe le milanesi. Lì capiremo se i campioni d’Italia abdicheranno o se avranno la forza, ancora una volta, per reagire. Il panettone, intanto, è decisamente amaro per Pirlo e per la sua squadra.

