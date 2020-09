Voto 10...a Ibra, che si sente Benjamin Button

"Il curioso caso di Benjamin Button" è un racconto del 1922 scritto da Francis Scott Fitzgerald che narra le vicende di un uomo che, anziché invecchiare, ringiovanisce col passare degli anni. Ecco, Zlatan Ibrahimovic pare vivere proprio una parabola simile. La doppietta nel 2-0 del suo Milan al Bologna testimonia una volta di piú il suo dominio nella nostra Serie A, nonostante ad inizio ottobre le candeline da spegnere sulla torta diventino 39. Lunga vita a Ibra, leader totale di una squadra che con lui puó sognare in grande.

Serie A Ibrahimovic dopo la doppietta: "Sono come Benjamin Button" 11 ORE FA

Voto 9...alla prima di Pirlo

3-0 netto alla Sampdoria, tre punti, clean sheet e una "prima" da allenatore perfetta. La Juventus di Pirlo non ha tradito le aspettative e, grazie anche alla freschezza dei nuovi McKennie e Kulusevski e dell'Under 23 Frabotta, ha portato una nuova aria d'entusiasmo nell'ambiente bianconero. Iniziano giá a vedersi tanti cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, dove di fatto la Juve aveva perso smalto, sicurezze, verve e forse anche consapevolezza. La strada é lunghissima e i passi falsi arriveranno, ma iniziare in questo modo sicuramente aiuta a lavorare meglio. In attesa di Alvaro Morata..

Voto 8...al Napoli, che inizia a scoprire Osimhen

0-2 a Parma, grazie a un ottimo secondo tempo. L'ingresso della nuova stella Victor Osimhen ha spinto il Napoli al primo successo stagionale e ha permesso agli azzurri di imporsi contro un avversario decisamente piú debole. Guai a sottovalutare la formazione partenopea che ora, grazie anche alla stella nigeriana, ha molte piú soluzioni e piú forza fisica. Gattuso ci crede.

Voto 7...al Genoa di Maran e dei redivivi Destro, Pjaca e Zappacosta

Esordio migliore non poteva esserci. 4-1 al Crotone, con tre gol di nuovi acquisti. Maran rilancia le ambizioni del Genoa e lo fa sfruttando la voglia di rivincita di gente come Mattia Destro, Davide Zappacosta e Marco Pjaca. Fuoco di paglia? Lo vedremo, ma a Genova pare essere cambiato il vento. E i tifosi del Grifone, dopo tante annata negative, si augurano davvero possa essere il campionato del rilancio, quantomeno cittadino.

Voto 6...agli spettatori di nuovo allo stadio

Sufficienza di stima, per un'apertura parziale e ridotta, totalmente improvvisata. L'auspicio, peró, é che sia un primo piccolo passo verso una nuova normalitá. 1000 spettatori (per di piú invitati e non paganti) non comporranno mai una cornice degna, ma rappresentano un segnale importante. Piano piano torneremo ad avere le tribune piene e i tifosi festanti. E il calcio tornerá ad assomigliare allo sport piú amato dagli italiani.

Voto 5...al cinismo del Sassuolo

As usual, dicono gli inglesi. Quasi 30 tiri, tantissime occasioni sprecate e quasi una beffa, evitata soltanto dalla punizione di Bourabia nel finale. Il Sassuolo di De Zerbi si conferma squadra organizzata e sempre pericolosa, ma deve imparare il significato del termine "cinismo". Altrimenti il salto di qualitá non arriverá mai. Un pareggio alla prima e senza Boga, ottenuto in rimonta. In ogni caso un finale posiitivo.

Voto 4...alle incertezze della Roma

Dzeko convocato, ma in panchina tutta la partita. Squadra senza punte in campo. Giocatori nuovi non ancora integrati, allenatore sempre abbastanza discusso. La Roma pare iniziare la Serie A 20/21 nell'incertezza piú totale. In uno stallo perenne, senza evoluzioni e senza un percorso lucido da compiere. L'era Friedkin non é partita al meglio e nel prossimo weekend a Roma arriva la Juventus.

Voto 3....al cambio di rotta del Torino

Cambio di rotta che ovviamente non c'é stato. Il Torino di Giampaolo come quello di Longo o di Mazzarri. Insicuro, lento, prevedibile e spesso in affanno dietro, dove Sirigu é sempre chiamato a un lavoro extra. Ancora presto, ovviamente, per esprimere giudizi, ma qualcosina si deve intravedere. Altrimenti la stagione rischia di essere per l'ennesima volta deludente.

Voto 2...a Mitchell Dijks, che non riesce piú a ritrovarsi

L'espulsione di San Siro, dopo una prestazione altamente negativa, regala una nuova sentenza: Dijks non si é ancora ripreso dal lungo infortunio e non ha mai trovato la condizione ideale per tornare ai suoi livelli. Fa bene Mihajlovic a insistere sul terzino olandese, ma tra molto poco dovrá pretendere delle risposte. Questo non é il giocatore ammirato fino a un anno fa.

Voto 1...a una Samp irriconoscibile

Lo ha ammaesso anche Claudio Ranieri nel post-partita: "la Juventus avrebbe potuto segnare di piú, non ho visto la mia Samp". I blucerchiati a Torino hanno lottato poco, hanno faticato a rendersi pericolosi e sono stati presi di mira da Ronaldo, che ha calciato 10 volte verso la porta avversaria. Un impatto negativo con il campionato 2020/21, un esordio da dimenticare in fretta.

Voto 0...alla mentalitá di Stroppa, cosí si torna subito in B

Nessun giudizio e, sia mai, nessuna sentenza. I meriti di Stroppa nell'aver riportato il Crotone in Serie A sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. La spavalderia (tre punte di ruolo) mostrata a Genova non collima con la filosofia di un campionato che non dá spazio a chi preferisce attaccare che difendere. Le due fasi vanno curate nei dettagli, se si vuole mantenere la categoria. Stroppa lo capirá presto.

Pirlo: "In testa ho un calcio col centravanti, Dybala può giocare con Kulusevski"

Serie A Ibra show a San Siro: il Milan piega il Bologna 2-0 all’esordio 12 ORE FA