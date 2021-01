Un altro esonero dopo pochi mesi di guida tecnica: dopo la sfortunata avventura al Milan nella scorsa stagione (7 panchine), Marco Giampaolo lascia il Torino di Urbano Cairo con tredici punti in diciotto giornate e al penultimo posto ad un punto dalla zona salvezza. Fatale il triste 0-0 contro lo Spezia in dieci per 60 ' di sabato pomeriggio.

A breve si dovrebbe definire l’arrivo dell’ex allenatore del Genoa sulla panchina granata. Prima di dare il proprio ok definitivo, Nicola deve, infatti, risolvere il proprio contratto ancora in essere con il club ligure, dal quale è stato esonerato lo scorso 26 agosto. La notte scorsa c'è stato un confronto tra il nuovo mister e il club di Cairo per confrontarsi sui piani per la stagione e sulla rosa. Sul tavolo un accordo fino a giugno, con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Nicola guiderà Belotti e compagni dalla trasferta di Benevento in programma venerdì prossimo, già decisiva per rilanciarsi in campionato.