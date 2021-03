Graduale ritorno alla normalità per il Torino. Nel pomeriggio di mercoledì si è svolto il primo allenamento in gruppo dopo lo stop causa focolaio di variante inglese di Covid-19. Dopo aver saltato il match contro il Sassuolo e dopo l'annullamento della gara dell'Olimpico contro la Lazio, di cui ora si stanno occupando i legali del club granata, Nicola ha iniziato a preparare la trasferta di domenica a Crotone, delicatissima in chiave salvezza. Assenti gli otto giocatori positivi al virus, alla prima squadra sono stati aggregati numerosi elementi della Primavera. In programma domani un'altra sessione collettiva, sempre come da autorizzazione dell'Autorita' sanitaria locale competente.